İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde çıkan yangın, geniş çapta maddi hasara yol açtı. Seyhan Mahallesi’ndeki sanayi alanında gece saatlerinde başlayan yangının, orman ürünleri deposundan çıktığı iddia edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Saatler süren müdahale

Ekipler, yangına ilk andan itibaren müdahale ederken, günün aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar daha yoğun şekilde sürdürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

7 iş yerinde hasar oluştu

Yangında 5 orman ürünleri deposu, 1 sandalye üretim atölyesi ve 1 mermer deposunda ciddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.