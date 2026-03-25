Olay, Fuatpaşa Mahallesi 40'ıncı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobille kaçan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından Gaybiefendi Mahallesi Haber Sokak'ta yakalandı. Araçta bulunan şüpheliler gözaltına alınarak, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)