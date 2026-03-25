Yangın, 20.00 sıralarında Arap Cami Mahallesi Abdussalah Sokak'ta bulunan tek katlı iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre iş yerinden bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın meydana geldiği iş yerinde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

