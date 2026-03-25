Yangın, saat 21.30 sıralarında Edirne Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine atölyeye çok sayıda itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Mobilya imalathanesinde ahşap malzemelerin yanı sıra yanıcı kimyasallar nedeniyle alevler iş yerini tamamen sardı. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. (DHA)