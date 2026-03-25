Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Belek Turizm Merkezi’nde çalışmalarını sürdürecek ve 31 Mart’ta Ankara’ya dönecek. Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 28. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam edecek.

Altyapıdan 6 oyuncunun da yer aldığı kamp kadrosuyla çalışan Gençlerbirliği, antrenmanın ilk bölümünde saha kenarında kurulan istasyonlarda koordinasyon, saha içinde ise pas isabetine yönelik çalışmalar yaptı. Programda ayrıca interval koşulara da yer verildi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman; dar alanda pas organizasyonları, minyatür kalelerle oynanan grup maçları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.