“Adanalı” dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan Tuğçe Özbudak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İstanbul merkezli geniş operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma”, “bulundurma ve kullanma” ile “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, Tuğçe Özbudak ile birlikte Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.