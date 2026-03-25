Mülkiyeliler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Halk Müziği Topluluğu, anlamlı bir konserle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Gürsoy tarafından hazırlanan ve yönetilen “Ulu Ozanlardan Çağdaş Ozanlara Saygıyla Solistler Geçidi Konseri”, 29 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Konser, saat 18.00’de Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Türk halk müziğinin köklü geleneğinden günümüze uzanan eserlerin seslendirileceği gecede, farklı solistler sahne alacak.

Mülkiyeliler, bu özel konserle hem ustalara saygı duruşunda bulunmayı hem de çağdaş yorumlarla halk müziğini yeniden dinleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik, tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak.