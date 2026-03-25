Türkiye ile Romanya arasındaki zorlu karşılaşma, Beşiktaş Park’ta oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada François Letexier düdük çalacak. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yaparken, dördüncü hakem Benoit Bastien olacak.

Kazanan Finalde Kimle Oynayacak?

Ay-yıldızlı ekip bu maçı kazanması halinde, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 31 Mart’ta deplasmanda oynanacak final maçını kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alacak.

Milli Takımda Sakatlık Belirsizliği

A Milli Takım’da Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumları maç öncesi belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun forma giyip giymeyeceği son kontroller sonrası netleşecek.

Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye’nin Öne Çıkan Yıldızları

A Milli Takım’da hücum hattında Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yetenekler dikkat çekiyor. Orta sahada ise takımın beyni Hakan Çalhanoğlu olacak.

Romanya’nın Dikkat Çeken İsimleri

Romanya kadrosunda Ianis Hagi, Dennis Man ve Radu Drăgușin gibi etkili oyuncular bulunuyor. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki ekip, deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Maç Öncesi Genel Değerlendirme

Türkiye, iç saha avantajını kullanarak finale yükselmek istiyor. Taraftar desteğiyle birlikte tempolu ve baskılı bir oyun beklenirken, Romanya ise kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak.

Bu kritik mücadele, sadece bir maç değil; Dünya Kupası hayallerinin kapısını aralayacak bir final niteliği taşıyor.