Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan sahte video ve görüntüler iyice artmış durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu duruma dikkat çekerek vatandaşlara açık bir uyarı yaptı.

Yapılan açıklamada, özellikle yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerin yayıldığı ve bunun insanların duygularını etkileyerek algı oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Bu tür paylaşımlarla toplumda kafa karışıklığı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada karşılaşılan her bilginin doğru olmayabileceğini hatırlattı. Kaynağı belli olmayan, abartılı ve insanları kışkırtmaya yönelik paylaşımlara karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada ayrıca, “Her gördüğünü paylaşma” uyarısı yapılarak, sadece resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiği ifade edildi. Sahte içeriklerin bir tür psikolojik etki yaratma amacı taşıyabileceği de belirtildi.

Yetkililer, toplumsal huzurun korunması için herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının bu süreçte en büyük risklerden biri olduğu ifade edildi.