Türkiye’de öğretmen atamalarına ilişkin mülakat tartışmaları, 1611 öğretmenin mağduriyet iddiasıyla yeniden gündemde. 2023 KPSS puanlarına göre atama hakkı kazandıklarını belirten öğretmenler, 2024 yılında yapılan mülakatlar sonucunda elendiklerini ifade ederek yaklaşık iki yıldır hak arayışlarını sürdürüyor.

Mülakat mağduru olduklarını dile getiren öğretmenler, yazılı sınavda elde ettikleri başarıya rağmen mülakat komisyonlarının verdiği düşük puanlar nedeniyle elendiklerini savunuyor. Bu durumun eğitimde liyakat ilkesine zarar verdiğini belirten öğretmenler, sürecin ciddi bir sosyal mağduriyet yarattığını vurguluyor.

“Hakkımızı geri istiyoruz”

1611 öğretmen adına yapılan açıklamalarda, sürecin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir adalet meselesi olduğu ifade edildi. Öğretmenler, “Bizler sınavla başarımızı ortaya koyduk. Mülakatlarda yaşanan adaletsizlik nedeniyle hakkımız elimizden alındı. Talebimiz, kazandığımız atama hakkının iade edilmesidir” diyerek çağrıda bulundu.

Gözler Meclis’teki düzenlemede

Öğretmenlerin beklentisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifine odaklanmış durumda. Teklifin kabul edilmesi halinde mülakat mağduru öğretmenlerin yeniden değerlendirilmesi ve haklarının iade edilmesi gündeme gelebilir.

Eğitim camiası ve kamuoyunda destek bulan talepler için öğretmenler, sürecin “siyaset üstü” bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada da farklı kesimlerden destek mesajları paylaşılmaya devam ediyor.

İki yıllık bekleyiş

Yaklaşık iki yıldır atanmayı bekleyen öğretmenler, sürecin ekonomik ve psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu ifade ediyor. Mesleklerinden uzak kalmanın yarattığı mağduriyetin her geçen gün arttığını belirten öğretmenler, “Öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Gündemde liyakat tartışması

1611 öğretmenin durumu, eğitimde adalet ve liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gözler Meclis’ten çıkacak karara çevrilirken, öğretmenler sürecin çözümle sonuçlanmasını bekliyor.