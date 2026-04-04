Sosyal medyada “Kadir Hoca” adıyla bilinen Kadir Özkaraaslan hakkında ortaya atılan tutuklama iddiası gündem oldu. İddiaya göre Özkaraaslan’ın, aylar önce YouTube’da yayımladığı “Sosyal Akademi” videosu nedeniyle “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla hakkında işlem başlatıldı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bilgilere göre, sürecin ardından Özkaraaslan’ın tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor.