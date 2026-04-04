Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın kendisine dava açtığını belirten Çömez, iddialarının arkasında olduğunu vurguladı.

“BELGELERİ MAHKEMEYE SUNACAĞIM”

Çömez, “‘Yurtdışında şirket kurdun’ dediğim için beni mahkemeye vermiş. 250 bin lira tazminat istiyor. Ben de o mahkemede bütün belgeleri sunacağım. Bu ülkede hukuk varsa, adalet varsa; onu o salondan mahkûm olmuş olarak çıkartacağım” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN DEĞİLSE YARIN HESAP VERECEKSİNİZ”

Açıklamalarında sert ifadeler kullanan Çömez, “Bugün mahkemede istediğinizi yapabilirsiniz ama yarın bu ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edildiğinde gelip hesap vereceksiniz. Yurt dışındaki bankalara aktardığınız paralar sizi kurtaramayacak” dedi.

TRANSİT SİLAH GEÇİŞİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı harp araçlarının Türkiye üzerinden geçişine izin verilmesini de eleştiren Çömez, “Füzelerden elektronik harp sistemlerine kadar birçok kritik ekipman söz konusu. Hangi ülkeden gelip nereye gidecek belli değil. Meclis devre dışı bırakıldı. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

NATO KOLORODUSU VE ÜS İDDİALARINA SORU YAĞMURU

Adana’da NATO kolordusu kurulacağı iddialarına değinen Çömez, “Kapalı kapılar ardında ne pazarlık yapıldı? Hangi amaçla kuruluyor?” sorularını yöneltti. İstanbul Boğazı’nda NATO Deniz Unsur Komutanlığı kurulacağı iddialarına da değinen Çömez, bunun Montrö dengelerini etkileyebileceğini ifade etti.

ERDOĞAN – FİNK GÖRÜŞMESİNE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BlackRock CEO’su Larry Fink arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin de konuşan Çömez, “Ne konuşuldu, hangi pazarlık yapıldı bilmiyoruz. Bu kadar önemli bir görüşmenin Meclis’ten kaçırılması soru işareti doğuruyor” dedi.

ÇİFTÇİ BORÇ BATAĞINDA

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çömez, çiftçilerin 1 trilyon 300 milyar lira borçla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Çiftçi artık ödeyemez durumda. KDV indirimi şart” çağrısında bulundu.

“GÜBRE VE MAZOT ZAMLARI ÇİFTÇİYİ ÇÖKERTİYOR”

Gübre fiyatlarının yüzde 45 arttığını ifade eden Çömez, “Tarım tamamen dışa bağımlı hale geldi. Çiftçi mazot ve gübre zamları altında eziliyor. Derhal destek verilmezse üretim durma noktasına gelir” dedi.

“GIDA KRİZİ KAPIDA”

Pestisit fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken Çömez, “Bu destekler sağlanmazsa çok daha ağır bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız” uyarısında bulundu.

“BEYAZ ET VE KIRMIZI ETTE KRİZ DERİNLEŞİYOR”

Beyaz et sektöründe maliyetlerin arttığını belirten Çömez, nakliye giderlerinin yükseldiğini ve yeni zamların kapıda olduğunu söyledi. Kırmızı ette ise ithalat politikalarını eleştiren Çömez, “Ülkeyi et çetelerine mahkûm ettiler” dedi.

“SÜT HAYVANLARI KESİME GİDECEK”

Süt üreticisinin maliyetleri karşılayamadığını vurgulayan Çömez, “Gerekli destek verilmezse süt hayvanları kesime gidecek ve üretim daha da düşecek” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYE KREDİ KAPILARI AÇILMALI”

Çiftçilerin krediye erişemediğini belirten Çömez, “Yandaşlara milyarlarca kredi veriliyor ama çiftçiye yok. Faizsiz ödeme imkânı sağlanmalı ve kredi alanı açılmalı” dedi.

“RANT VE TALAN DÜZENİ”

Macaristan ve Çekya’da kurulduğu öne sürülen şirketlere ilişkin belgeler sunduğunu ifade eden Çömez, “1 milyar liralık ciro yapılmış. ‘Ticaret yok’ denilen şirketin satış yaptığı belgelerle ortada. Böyle bir anlayış kabul edilemez” diye konuştu.

“BU MİLLET HESABI SORACAK”

Açıklamasının sonunda iktidara sert sözlerle yüklenen Çömez, “Bu ülkeyi soyanlar, milleti sefalete sürükleyenler bunun hesabını önce sandıkta sonra mahkemelerde verecek” dedi.