İçişleri Bakanlığı, 26 ilde son iki haftada FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 69’unun tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre; yakalanan şüpheliler, örgütün eğitim ve mahrem yapılanmaları içinde faaliyet gösteriyor, ByLock kullanıyor, ankesörlü telefonlarla iletişim kuruyor ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüpheliler de yakalandı. 69 kişi tutuklanırken, 16 şüpheliye adli kontrol uygulandı; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.