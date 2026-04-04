Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma hizmetlerinde konfor ve güvenliği artırmak için 16 adet yeni dizel yakıtlı solo tip otobüsü filosuna dahil etti.

EGO’nun öz kaynaklarıyla alınan Otokar Kent LF marka otobüsler, 27 oturma ve 72 ayakta olmak üzere toplam 99 yolcu kapasitesine sahip. Euro 6 çevreci motor teknolojisi, alçak tabanlı tasarım, engelli erişimine uygun özellikleri ve klimalı sistemiyle modern kent ulaşımının gereksinimlerini karşılıyor. Yeni araçlarda ayrıca yolcu bilgilendirme ekranları ve araç içi-dışı kamera sistemleri bulunuyor.

Yeni otobüslerle birlikte EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki toplam otobüs sayısı 1.954’e yükselirken, 2019-2026 yılları arasında alınan toplam otobüs sayısı 524 oldu. Belediye, filosunu genişleterek Başkentlilere daha güvenli, konforlu ve çevreci toplu taşıma hizmeti sunmayı hedefliyor.