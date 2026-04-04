Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheli araç kent girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda 3 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ö., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: DHA