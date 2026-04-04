A Milli Futbol Takımı’nın son dönemde aldığı başarılı sonuçlar, sahadaki heyecanın ötesinde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Taraftarlar, geçmiş turnuvalara damga vuran marşların yeniden gündeme gelmesini isterken, gözler bir kez daha pop müziğin megastarı Tarkan’a çevrildi.

“Kapıyı kapatmıyorum” mesajı

Basın mensuplarının “Milli takım için yeni bir marş gelir mi?” sorusunu yanıtlayan Tarkan, net bir “hayır” demek yerine kapıyı aralık bıraktı. Ünlü sanatçı, doğru zaman ve doğru proje olması halinde böyle bir çalışmaya sıcak bakabileceğinin sinyalini verdi.

Bu açıklama, özellikle sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Taraftarlar, “yeni marş yolda olabilir” yorumlarıyla beklentiyi daha da yükseltti.

“Biz Oluruz Yanında” hâlâ hafızalarda

Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası sürecinde hazırladığı “Biz Oluruz Yanında” marşı, Türk futbol tarihinin en unutulmaz parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Aradan geçen yıllara rağmen tribünlerde ve özel günlerde hâlâ söylenmesi, sanatçının olası yeni bir marşına olan ilgiyi artırıyor.

Taraftar beklentisi yükseliyor

Milli takımın yeniden büyük turnuvalar için umut vermesi, sadece sahadaki performansla sınırlı kalmadı. Taraftarlar, bu yükselişi simgeleyecek yeni bir marşla birlik duygusunun güçlenmesini istiyor.

Tarkan’ın son açıklaması ise bu beklentiyi daha da somut hale getirdi. Henüz resmi bir çalışma olmasa da verilen mesaj, önümüzdeki dönemde sürpriz bir projenin gündeme gelebileceğini düşündürüyor.