Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan son zamları sert sözlerle eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada hükümetin ekonomi politikalarını hedef alan Türkoğlu, art arda gelen zamların vatandaşın yaşamını giderek zorlaştırdığını vurguladı.

“ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPMAK EN İYİ BİLDİKLERİ İŞ”

İktidarın ekonomi yönetimini eleştiren Türkoğlu, “Ülkeyi neredeyse yaşanmaz hale getiren AK Parti iktidarının en iyi bildiği iş zam üstüne zam yapmak” ifadelerini kullandı. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 25’lik artışın vatandaşın sabrını zorladığını belirtti.

“SAVAŞTAKİ ÜLKELERDE BİLE BU YOK”

Konuşmasında uluslararası örnekler veren Türkoğlu, savaş halindeki ülkelerde bile vatandaşın korunmaya çalışıldığını söyledi. Ukrayna’da enerji fiyatlarının sübvanse edildiğini, Almanya’da tavan fiyat uygulandığını, İngiltere ve Fransa’da ise devlet desteklerinin devreye alındığını hatırlattı.

“VATANDAŞ GEÇİM DERDİYLE BOĞUŞUYOR”

Türkiye’de ise durumun farklı olduğunu dile getiren Türkoğlu, vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti. Market alışverişinin yapılamadığını, kiraların yükseldiğini ve maaşların yetersiz kaldığını belirterek, “İnsanlar artık etiketlere bakıp geri dönüyor” dedi.

“VATANDAŞTA SIKACAK DİŞ KALMADI”

Ekonomik sıkıntılar karşısında vatandaşa sabır çağrısı yapılmasını eleştiren Türkoğlu, “Zaten ay sonunu getiremeyen milyonlara ‘biraz daha sıkın dişinizi’ diyorsunuz. Vatandaşta sıkacak diş kalmadı” ifadelerini kullandı.

“BU ZAMLAR SOSYAL YIKIMDIR”

Yapılan zamların toplumsal etkilerine dikkat çeken Türkoğlu, “Bu yaptığınız zam sosyal bir yıkımdır. Bu, dar gelirlinin ocağını söndürmektir” dedi.

“MİLLET SANDIKTA HESAP SORACAK”

Konuşmasının sonunda iktidara sert mesajlar veren Türkoğlu, yaşanan sürecin siyasi tarihe geçeceğini belirterek, “Millete yaşattığınız bu dönem ‘vatandaşın göz göre göre yoksullaştırıldığı kayıp yıllar’ olarak anılacak. Millet bunu unutmayacak ve sandık günü geldiğinde hesabını soracak” diye konuştu.