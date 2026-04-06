Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali G. idaresindeki 46 ALS 749 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek, Fatih A. yönetimindeki 06 FRE 823 plakalı otomobille çarpıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali G. ile araçta bulunan Mevlüt S., diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.