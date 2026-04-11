Erzurum’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezinde etkisini gösterdi. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı dikkat çekti. Palandöken Kayak Merkezi’nde 211 santimetre, Konaklı Kayak Merkezi’nde ise 105 santimetre kar ölçüldü.

Zincirleme kaza trafiği kilitledi

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Palandöken ile Aziziye ilçesinin Dadaşkent bölgesini birbirine bağlayan İhsan Doğramacı Bulvarı’nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

100’e yakın mahalle yolu kapandı

Yoğun kar yağışı, kırsalda da hayatı durma noktasına getirdi. Erzurum genelinde 100’e yakın kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan’da kar 30 santimi aştı

Ardahan’da ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, park halindeki araçlar kara gömüldü.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Göle-Kars kara yolları ulaşıma kapandı. Güvenlik önlemleri kapsamında ağır tonajlı araçlar parklara çekildi. Ekiplerin, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.