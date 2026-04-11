Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın simge noktalarından Ankara Kalesi’nde hayata geçirilen Gastronomi Merkezi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş, tescilli üç yapının aslına uygun şekilde birleştirilerek yeniden işlevlendirildiğini belirterek, projenin hem tarihi dokuyu koruduğunu hem de bölgeye yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasıyla hayata geçirilen Gastronomi Merkezi’nin, kentin kültürel mirasını yaşatırken sosyal ve ekonomik hayata da katkı sunması hedefleniyor.

Başkan Yavaş, “Ankara Kalesi’nde geçmişe sahip çıkarken geleceği de inşa ediyoruz. Bu merkezle birlikte Ankara’nın lezzeti de hikayesi de burada yaşayacak” dedi.

Projenin, turizmi canlandırması ve yerel esnafa destek olması bekleniyor.