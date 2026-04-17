Yeni dönemde otobüslerde yalnızca su ikramının devam etmesi planlanırken, yiyecek ve diğer içeceklerin ücretli hale getirilmesi gündemde.

Firmalar, özellikle artan akaryakıt fiyatları, personel giderleri ve genel işletme maliyetlerindeki yükselişi gerekçe gösteriyor.

Öte yandan bazı otobüs firmalarının kısa mesafeli seferlerde ikram hizmetini halihazırda kaldırdığı ve bu uygulamanın yaygınlaşmasının beklendiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, alınacak kararların yolcu memnuniyetini de göz önünde bulundurularak şekillendirileceğini ifade ederken, yeni düzenlemenin önümüzdeki dönemde daha netleşmesi bekleniyor.