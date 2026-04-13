İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısında ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılan görüşmeler hakkında konuştu. ABD ile her an koordinasyon içinde olduklarını belirten Netanyahu, 'Dün ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştüm. Kendisi görüşmelerde asıl meselenin zenginleştirilmiş uranyum malzemesinin dışarı çıkarılması ve bir daha zenginleştirme yapılmamasının garanti altına alınması olduğunu net bir şekilde iletti' dedi.

Netanyahu, ABD'nin İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası kararına destek verdiklerini de söyledi.