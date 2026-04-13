CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasının ardından başkentte tepkiler büyüyor. Güvenpark’ta bir araya gelen CHP heyeti, karara tepki göstermek amacıyla nöbet başlattı.

CHP’li milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partilinin katıldığı nöbette, Mahmut Tanal da yer aldı. Heyet, tutuklama kararına karşı “adalet” ve “hukuk” vurgusu yaparken, uygulamanın siyasi olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Güvenpark’ta toplanan partililer sık sık sloganlar atarak kararı protesto ederken, nöbetin ilerleyen saatlerde de devam edeceği belirtildi. CHP heyeti, sürecin yakından takip edileceğini ve demokratik tepkilerin sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan partililer, kamuoyuna destek çağrısı yaparak, yaşanan gelişmelerin yalnızca bir kişiyle sınırlı olmadığını ve demokrasi açısından önemli bir süreçten geçildiğini dile getirdi.