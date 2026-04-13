Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurma” suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ocak-Nisan 2026 tarihleri arasında süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin sanal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi. Şebekenin, sahte ödeme linkleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 22 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

4 İlde Eş Zamanlı Baskın

Elde edilen bulgular doğrultusunda, 7 Nisan sabahı saat 07.00’de Adana, Aydın ve Gaziantep ile birlikte Çorum merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.