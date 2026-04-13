Eskişehir, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilenciliğe karşı yürüttüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor. Özellikle vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde görev yapan sivil ekipler, şüpheli hareketleri yakın takibe aldı.

Bu kapsamda ekiplerin dikkatini çeken Y.G. (45), yapılan inceleme sonucu dilenirken suçüstü yakalandı.

Üzerinden 30 Bin 200 Lira Çıktı

Yapılan araştırmada Niğde’den geldiği ve farklı şehirlerde de dilencilik yaptığı belirlenen şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada toplam 30 bin 200 lira bulundu.

Ekipler tarafından günlük kazanç olarak değerlendirilen paraya el konuldu.

Para Cezası Uygulandı

Yakalanan Y.G.’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Yetkililer, vatandaşların bu tür durumlarda duyarlı olmaları ve benzer olayları ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulundu.