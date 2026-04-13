TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü'nden mezun olan arzuhalci İsmail Aslan (77), davet üzerine Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın konuğu oldu.

Akçaabat ilçesinde uzun yıllar kamu kurumlarında farklı görevlerde çalışan, 3 çocuk babası İsmail Aslan, eğitim hayatını çalışırken de sürdürmeye devam etti. Küçük yaşlardan itibaren okumaya meraklı olan, yıllar içinde ilçenin köylerini ve insanlarını yakından tanıyan Aslan, eğitimle bağını koparmayınca emekli olduktan sonra açtığı ofiste arzuhalcilik yaparak vatandaşların resmi işlemlerine yardımcı olmaya başladı. İlkokul mezunu olarak başladığı meslek yaşamında ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamlayan İsmail Aslan, yıllar sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi. Sınavda KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü'nü kazanan Aslan, gençlerle birlikte derslere girerek diplomasını alıp, mezun oldu.

REKTÖRÜĞÜN ÖZEL KONUĞU OLDU

DHA'nın '77 yaşındaki arzuhalcinin üniversite azmi' başlıklı haberi sonrası ilgi odağı olan İsmail Aslan, özel davet üzerine KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın konuğu oldu. Prof. Dr. Çuvalcı, Aslan'ı makamında ağırlayarak tebriklerini iletti.

GENÇLERE ÖRNEK BİRİ

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İsmail Aslan'ın gençlere örnek biri olduğunu söyleyerek, 'Bu yaşta birinin bizden mezun olması takdire şayan bir durum. Okumanın yaşı yok söyletiyor adeta. Okumanın yaşı yok söyleniyor da bir fiil uygulamasını İsmail Bey'de görüyoruz. Çabalamış. Eskiden arzuhalci dediğimiz daktiloyla dilekçe yazıyormuş. Yıllar önce bilgisayara geçmiş. Bu manada kendini yenilemiş. Tebrik ediyoruz. Diplomasında benim imzam vardı. Biz kişinin dış görünüşünü, yaşını bilmeyiz. Biz de bunu duyunca kendisini çağırıp rozetimizi takdim ettik. Kendisiyle tanıştık. Çok mümtaz bir kişilik. Şu anda 77 yaşında ama hala çalışıyor. Aslında gençlere çok güzel bir örnek. İsmail Bey çalışmanın ve okumanın yaşı olmadığını gerçekten ispat eden örnek bir kişilik. Kutsal kitabımız da 'Oku' diye başlıyor. Bunu kendi bünyesinde yaşatan bir kişi. Sağlıklı uzun ömürler ve gençlere örnek olmasını diliyoruz' dedi.

'BENİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Kendisinin davet edilmesiyle çok gururlandığını belirten Aslan da 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünün beni bu yaşta davet etmesi bana gurur verdi. Örnek bir öğrenci olduğumu ispatlamak için Rektör Bey sağ olsun, beni çağırdı. Çok memnun oldum. Anılarımı paylaştım ve okulda okuduğum gibi memnun oldum. Çünkü okul anılarımı Rektör ile paylaştım. Rektör Bey beni öğrencilere örnek olarak tanıştıracak. Bu yaşta eğitim ve öğretime başlamam dolayısıyla beni çok gururlandırdı. Çok memnun kaldım. Kendi öğrencilerine benim anılarımı paylaşacak' diye konuştu.

Ziyaret, Prof. Dr. Çuvalcı'nın, Aslan'a rozet takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. (DHA)