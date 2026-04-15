İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu grup toplantısında vefat eden eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk için "Türkiye gerçek bir demokrasi başkanını kaybetmiştir" dedi.

Öğretmen atamaları, devlet kadrolarındaki torpilli atamalara değinen Dervişoğlu, iktidar devletin kapısında kimi alıyor, kimi dışarıda bırakır belli olmadığını ifade etti.

Dervişoğlu “Bu ucube düzen, devleti çürütmüştür. Atamalarda kayırmacılık yapılmaktadır. Bu nepotizm iktidarıdır. Sadece aile bağı, yakınlık üzerinden makam dağıtmaktır. Bugün Türkiye'de yapılan tam olarak budur.

THY atamalarında da bunu gördük. Birinin akrabaları... Milletin evlatları dışarıda bırakılıyor. Kendileri söyledi. 'Utanmıyoruz' dediler. Utanma duyguları olsa gençlerin yüzüne bakamaz, emeklinin karşısına çıkamazlardı. Bugün sadakat, yakınlık ödüllendiriliyor. Akrabaysanız her kapı açık.

İktidara sesleniyorum: Göz boyamayı bırakın. Vatandaşı korkuyla sindiren baskı düzenine son verin. Siz kimin bütçesiyle kime sadaka veriyorsunuz.

Mehmet Şimşek'in 'kurda istikrar' dediği şey, üreticinin ipini çekmiştir. Ortada başarı yok, ağır bir maliyet var. Sektör temsilcileri her gün aynı isyanları yapıyor. Belirsizlik artık kural haline geliyor. Enerji maliyetlerindeki yüzde 25 artışa dikkat çekilerek esnafın, sanayicinin zor durumda olduğu belirtiliyor.

İktidarın gerçek yüzünü görmek için devletin kapısına bakmak yeterli. Kimi alıyor, kimi dışarıda bırakıyor bir bakın. Kimin borcunu siliyorlar, kimden faiziyle geri istiyorlar bir bakın. Dış politikaya bakın milletin menfaatini mi, dış güçlerin menfaatini mi öne alıyorlar; bir bakın.” diye konuştu

BAHÇELİYE SERT YANIT

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sert çıktı. Dervişoğlu "Allah kimseye gençliğinde Alparslan Türkeş'in tedrisatından geçip, yaşlılığında Doğu Perinçek çizgisinde siyaset yapmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatmasın.

Hiç olmazsa bir 'cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Kürt, diğeri Alevi olsun' demenin utancından kendini kurtarmaya çalışıyor. İnşallah 'evinin önünde andımız okutacağım' sözünün arkasına düşer.

Ben hiç kimsenin başını yere eğdirmeyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Bizimle uğraşırsa, her grup toplantısında geçmişteki sözleriyle bugünkü sözlerinin burada paylaşacağım." dedi.