Belediyeden yapılan duyuruda, farklı disiplinleri bir araya getiren etkinliklerin her yaştan sanatsevere hitap ettiği vurgulandı. Dünya Sanat Günü’ne özel hazırlanan içeriklerle Çankaya’nın kültür-sanat yaşamının daha da canlandırılması hedefleniyor.

Ücretsiz Biletler Online Dağıtılacak

Etkinliklere katılımın ücretsiz olacağı belirtilirken, biletlerin gösterim tarihinden bir gün önce saat 09.00 itibarıyla “bilet.cankaya.bel.tr” adresi üzerinden temin edilebileceği açıklandı. Sanatseverler, ilgilendikleri etkinliklerin adını aratarak biletlerini alabilecek.

Sanatseverlere Davet

Çankaya Belediyesi, yayımladığı mesajda tüm sanatseverleri bu özel programda buluşmaya davet ederek, “Kültür ve sanat merkezlerimizde gerçekleşecek etkinliklerde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerine yer verdi.

Dünya Sanat Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.