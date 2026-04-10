Çankaya Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında oyçokluğuyla alınan karar doğrultusunda hazırlanan niyet mektubu, Pakt Sekretaryası’na gönderildi. Sürecin tamamlanmasının ardından belediyenin uluslararası ödül programlarına başvuru yapabilmesi için gerekli dosyanın hazırlanacağı belirtildi.

2015 yılında Milano’da hayata geçirilen ve bugün dünya genelinde 300’den fazla şehir tarafından desteklenen Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı, kentlerin sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmesini hedefleyen önemli bir uluslararası iş birliği ağı olarak biliniyor. Pakt; gıda israfının azaltılması, iklim dostu üretim, sağlıklı beslenme ve sosyal eşitlik gibi alanlarda yerel yönetimlere yol gösterici bir çerçeve sunuyor.

Çankaya Belediyesi’nin bu adımının, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı, sıfır atık projeleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarıyla uyumlu olduğu değerlendiriliyor. Üyelikle birlikte belediyenin uluslararası iyi uygulamalara erişiminin artması, kurumsal kapasitesinin güçlenmesi ve küresel görünürlüğünün yükselmesi bekleniyor.

Belediye, süreçle birlikte hem yerel hem de küresel ölçekte daha dirençli ve kapsayıcı gıda politikaları geliştirmeyi hedefliyor.