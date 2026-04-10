Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek panelde, Türkiye’nin su potansiyelinden Ankara’nın su arz güvenliğine, doğa temelli çözümlerden su verimliliğine kadar birçok başlık detaylı şekilde değerlendirilecek.

Panelin moderatörlüğünü ise Sonsöz Gazetesi yazarı Prof. Dr. Mehmet Tunçer üstlenecek. Etkinlikte Dr. Hakan Cavaş, Dursun Yıldız, Nazlı Öktem Çam, Prof. Dr. Banu Öztürk ve Dr. Turgay Şanal gibi uzman isimler sunum yapacak.

Program kapsamında; “Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Akarsuları”, “Ankara’nın Su Arz Güvenliği ve Su Geleceği”, “Dünden Bugüne Ankara’nın Su Sorunu ve Doğa Temelli Çözümler” ile “Bitkisel Üretimde Su Kullanımı ve Verimlilik” gibi konular ele alınacak.

Akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen panelde, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin tartışılması hedefleniyor.