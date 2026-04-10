300 çadır kapasiteli alanda satış yapmak isteyenler, 16-22 Nisan tarihleri arasında mesai saatleri içinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruların, Yenimahalle Belediyesi Merkez Zabıta Karakol Amirliği’ne yapılması gerekiyor.

Son gün 22 Nisan

Her yıl yoğun ilgi gören kurban satış alanında yer almak isteyen besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu ve aşı kaydı gibi belgelerle başvuruda bulunması isteniyor. Ayrıca küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi, büyükbaş hayvanlar için ise pasaport ve kulak küpe numaralarını içeren liste de gerekli evraklar arasında yer alıyor. Başvurular 22 Nisan saat 16.00’da sona erecek.

Kura çekimi 28 Nisan’da

Başvuruların ardından çadır yerleri için kura çekimi, 28 Nisan’da noter huzurunda yapılacak. Kura, Yenimahalle Kapalı Pazar Alanı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sonuçlar aynı gün belediyenin resmi internet sitesi ve zabıta karakolunda ilan edilecek.

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından, Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda çadırlar kurulacak ve 28 Nisan itibarıyla kurbanlık hayvanların alana girişine izin verilecek.

Yetkililer, hem satıcıların hem de vatandaşların sağlıklı ve düzenli bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.