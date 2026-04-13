Çankaya Belediyesi, yeni eğitim dönemi için gündüz bakımevlerine kayıt sürecini başlattığını duyurdu. Belediyenin yaptığı bilgilendirmeye göre, 2026-2027 dönemi başvuruları 13 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecek. Veliler, belirlenen tarihler arasında sisteme girerek çocukları için kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Ailelere kolay başvuru imkânı

Belediye tarafından yapılan paylaşımda, başvuru sürecinin tamamen online yürütüleceği belirtilirken, ailelerin kolay ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Gündüz bakımevleriyle çocukların güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenirken, başvuruların ardından değerlendirme sürecinin başlayacağı bildirildi.