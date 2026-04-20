Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üst liglere yükselen takımları tebrik etti. Yılmaz, Erzurumspor’un Trendyol Süper Lig’e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp yönetimini, futbolcuları ve Erzurum halkını kutladı.

Paylaşımında bölgesel temsile de dikkat çeken Yılmaz, Erzurumspor’un Doğu Anadolu’yu en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Batman Petrolspor ve Bursaspor’a da Tebrik

Yılmaz, mesajında ayrıca Batman Petrolspor ile Bursaspor’un TFF 1. Lig’e yükselme başarısını da kutladı. Her iki kulübe de yeni sezonda başarı dileklerini ileten Yılmaz, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayan tüm paydaşları tebrik etti.