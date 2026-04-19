Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çilek üreticileriyle bir araya gelerek sahadaki sorunları yerinde dinledi. Görüşmede üreticiler, gübre, mazot, fide ve işçilik maliyetlerinin sürekli arttığını, buna karşın kazancın giderek düştüğünü ifade etti.

Gürer, bölgede yeni sezon ekimlerinin başladığını, bazı ürünlerin de büyüme aşamasına geçtiğini belirterek, çilek üretiminin son yıllarda artmasına rağmen maliyet baskısının üreticiyi zorladığını söyledi. Silifke’den gelen çileğin pazarlarda yaklaşık 100 lira civarında satıldığını hatırlatan Gürer, benzer fiyatların üreticiye yeterli kazanç sağlamadığını dile getirdi.

“Durumlar İçler Acısı”

Yaklaşık 35 yıldır üretim yaptığını belirten üretici Ali Kirazcı, maliyetlerin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini anlattı. Kirazcı, gübre ve mazot fiyatlarının geçen yıla göre ciddi oranda arttığını, işçilik ücretlerinin de önemli bir yük oluşturduğunu söyledi.

Kirazcı, “Durumlar içler acısı. Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Mazot ve gübrenin maliyeti belimizi büküyor. Bu yıl da deneyeceğim ama olmazsa üretimi bırakmak zorunda kalacağım” diyerek yaşadıkları zorluğu dile getirdi.

“Krediye Giren Tarlasını Kaybediyor”

Daha önce kredi kullanırken ciddi sorun yaşadığını ifade eden Kirazcı, bankalardan uzak durmaya çalıştığını belirtti. Kredi borcunu ödeyemediği için geçmişte tarlasını kaybettiğini anlatan üretici, yeni kredi almaktan çekindiğini söyledi.

Kirazcı, “Kredi aldığımda geri ödemekte zorlandım. Sonunda tarlam satışa çıkarıldı ve elimden gitti. Bu yüzden artık kredi kullanmadan ayakta kalmaya çalışıyorum” dedi.

Don Riski Üretimi Tehdit Ediyor

Üreticiler, yalnızca maliyetlerin değil, zirai don riskinin de üretim için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Geçen yıl yaşanan don nedeniyle binlerce fidenin zarar gördüğünü ifade eden üretici Kirazcı, benzer risklerin bu yıl da sürdüğünü söyledi.

Kirazcı, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için gübre ve mazotta destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, üretimin devam edebilmesi için devlet desteklerinin artırılmasının şart olduğunu ifade etti.

“Çiftçilik Yapan Sayısı Azalıyor”

Tarım sektöründe giderek daha az kişinin üretim yapmaya devam ettiğini belirten üretici Kirazcı, küçük işletmelerin kapanmaya başladığını söyledi. Ahırların boşaldığını ve gençlerin tarımdan uzaklaştığını belirten üretici, bu durumun uzun vadede üretimi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

“Ailenin Tüm Fertleri Çalışıyor Ama Kazanç Yok”

Aile bireylerinin tamamının üretim sürecinde yer aldığını belirten üretici Hacı Kirazcı ise yoğun çalışmaya rağmen gelir elde edemediklerini dile getirdi. Sigorta yaptırmalarına rağmen bekledikleri desteği alamadıklarını ifade eden üretici, maliyetlerin düşmemesi halinde üretimin sürdürülemeyeceğini söyledi.

“Kirazı Söktük, Şimdi Çilekten de Vazgeçebiliriz”

Geçmişte kiraz ve şeftali üretiminden vazgeçmek zorunda kaldığını belirten Kirazcı, çilekten de kazanç elde edilemezse bu ürünü de bırakabileceğini söyledi. Üretici, daha önce yüzlerce ağacı sökmek zorunda kaldığını hatırlatarak benzer bir durumun çilek için de yaşanabileceğini dile getirdi.

Gürer: “Çiftçi Borçlanarak Üretiyor”

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara ve finans kuruluşlarına olan borçlarının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, üreticilerin artık kazanmak için değil ayakta kalmak için üretim yaptığını söyledi.

Gürer, tarım sektörüne yeterli destek verilmemesi halinde üretimin azalacağı ve çiftçilerin tarımdan kopacağı uyarısında bulunarak, çiftçinin borç yükü altında üretim yapmaya devam ettiğini vurguladı.