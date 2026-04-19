Türk sporcular farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle uluslararası ve ulusal organizasyonlarda dikkat çeken başarılara imza attı.

Halterde 3 bronz madalya gururu

Milli halterci Cansel Özkan, Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu’nun açıklamasına göre kadınlar 53 kiloda mücadele eden Özkan, koparmada 92 kilo, silkmede 106 kilo ve toplamda 198 kiloluk derecesiyle üç bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ilk gününde Türk sporcular toplamda 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Buz Hokeyi Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı, Güney Afrika’nın Cape Town kentinde düzenlenen 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A’da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Turnuvanın son maçında Meksika’yı mağlup eden milliler, organizasyonu namağlup tamamlayarak altın madalya kazandı ve Division II Group B’ye yükselme başarısı gösterdi.

Şampiyonluğun ardından Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takımı tebrik ederek, “Sporun her branşında adından söz ettiren Türkiye! Yükselişini emin adımlarla sürdüren buz hokeyi millî takımımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’da badminton heyecanı sona erdi

Öte yandan Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası, Konya’da final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 52 ilden 74 kız ve 66 erkek sporcu katıldı.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, Arif Topal, organizasyona katılan çocukları tebrik ederek, çocukların sosyal ve sportif gelişimlerinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Türk sporunda yoğun madalya trafiği sürüyor

Farklı branşlarda elde edilen bu başarılar, Türk sporcuların uluslararası ve ulusal organizasyonlarda yükselen performansını bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki müsabakalarda da yeni dereceler bekleniyor.