Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Samsunspor karşısında ağır bir yara aldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, siyah-beyazlıları 2-1'lik skorla geçerek kritik bir galibiyete imza attı.

Goller Arka Arkaya Geldi

Karşılaşmanın ilk devresi her iki ekibin de kontrollü oyunuyla düşük tempoda geçerken, maçın kaderi ikinci yarıda çizildi. Ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Samsunspor, 50. dakikada Holse’nin şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, yalnızca 6 dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü. 56. dakikada sahneye çıkan Coulibaly, farkı ikiye çıkararak takımını rahatlattı.

Asllani'nin Golü Teselli Oldu

Mücadelenin son bölümlerinde baskısını artırmaya çalışan ancak üretkenlikten uzak bir görüntü çizen Beşiktaş, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+1. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Asllani maçın skorunu tayin etti: 2-1. Ancak bu gol, İstanbul temsilcisinin puan alması için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 42’ye yükselten Samsunspor, ligin 7. sırasındaki yerini sağlamlaştırdı. 55 puanda kalan Beşiktaş ise şampiyonluk ve Avrupa yarışı yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlarken, Karadeniz temsilcisi Samsunspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.