Başkentte geleneksel hale gelen 'Bilkent Yol Koşusu' düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Plaza'dan başlayan, 4,5 ve 9 kilometrelik iki parkurdan oluşan koşuda, amatör ve profesyonel sporcular yarıştı.

Bu yıl organizasyon kapsamında 'patili dostlar koşusu' ve 'çocuk koşusu' düzenlendi.

Yarışta, 9 kilometrelik parkuru Fatma Arı, 4,5 kilometrelik parkuru ise Deniz Koyuncu 'birincilikle' bitirdi.

Organizasyon sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.