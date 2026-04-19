Kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren düzenlemeyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gündeme alınan ve kredi kartı limitlerinin düşürülmesini içeren planın uygulanması şimdilik askıya alındı.

Ekonomi yönetiminin kredi kartı harcamalarını kontrol altına almaya yönelik adımları kapsamında değerlendirilen düzenleme, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle yüksek limitli kartlara sınırlama getirilmesi ve bankaların müşterilere tanımladığı kredi kartı üst limitlerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyordu.

Ancak edinilen bilgilere göre, söz konusu planın mevcut ekonomik koşullar ve piyasa dengeleri göz önünde bulundurularak ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Kararın, tüketici harcamaları üzerindeki olası etkiler ve finansal sistemde yaratabileceği yansımalar dikkate alınarak alındığı ifade ediliyor. Bankacılık sektöründe ise sürecin tamamen rafa kaldırılmadığı, ilerleyen dönemde yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Gelişme, kredi kartı kullanıcıları ve finans piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.