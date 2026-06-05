CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gümüşhane'de düzenleyeceği halk buluşması programı için sabah saatlerinde geldiği Trabzon Havalimanı çıkışında partililerce karşılandı. VIP salonu dışında davul zurna eşliğinde, horon gösterisiyle karşılanan Özel, burada yaptığı konuşmada, ''Karadeniz'in yiğit insanları hepinize merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, sandık saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Biz gerimizde, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerleştirmeye çalıştığı seçimsizlik ortamını, bu köhneleşmiş düzeni ve sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı oyun planlarını arkamızda bırakıp önümüze bakıyoruz, hep birlikte yürüyoruz. Sizler bu yürüyüşü önce baba ocağımızdan polis bizi zorla çıkardığında ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçilmişlerin elinden alıp, atanmışlara verdiğinde, Gazi'nin kurduğu Meclis'e yürürken biz yürüdük, on binler bizle yürüdü. Siz de bu yürüyüşümüze yürekten destek verdiniz' dedi.

'İKTİDARI DEĞİŞTİRECEK OLACAK BİZLERİZ'

'Sizler tarihin doğru tarafındasınız' diyen Özel, 'Bayramlaşmada 'Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşacağız' dedik, Güvenpark'ta görülmemiş bir kalabalıkla yüz binler toplandı, hep birlikte Anıtkabir'e, Ata'mıza, kurucumuza yürüdük. Ancak Ankara dışında, Ankara dışında ilk adımlar; pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye, Tokat'a, Çorum'a ve ardından yarınki programımız için Nevşehir'e gideceğiz. Ancak ilk adımlar, bu yürüyüş için Trabzon'a nasip oldu. Büyük bir memnuniyetle Trabzon'a geldik. Yanımızda Trabzon il örgütümüz, belediye başkanlarımız, milletvekilimiz, Karadeniz'in belediye başkanları, milletvekilleri, örgütümüz var. Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve şunu ifade etmek isterim ki; siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf; tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz. Ve tek güvencemiz; sizlersiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hep birlikte, iktidara yürümeye var mısınız? Hadi o zaman, vira bismillah. Başlıyoruz yürüyelim arkadaşlar' diye konuştu. Özel, konuşmasının ardından kara yoluyla Gümüşhane'ye hareket etti.