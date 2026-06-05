Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Burdur Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, kitap okumaya olan ilgisini anlatarak, “Okuma yazmayı öğrendiğimden beri kitap okuyorum. Kitap okumak, yaşam boyu öğrenme yolculuğunda atılan önemli bir adımdır” dedi.

Kitaplara olan düşkünlüğüyle tanınan Akçay’ın hem Ankara’daki hem de Burdur’daki evinde özel kitap odaları bulunuyor. Uzun yıllardır düzenli olarak kitap okuduğunu belirten Akçay, güncel olaylardan tarihe, sosyolojiden psikolojiye kadar geniş bir yelpazede eserler takip ettiğini söyledi.

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde dünyaya gelen Akçay, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Maliye Bakanlığında Muhasebat Kontrolörü, İzmir Defterdar Yardımcılığı, Manisa ve Balıkesir Defterdarlıkları ile Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Akçay, 2005 yılında Balıkesir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

19 YILDIR MECLİS’TE

2007 yılından bu yana yapılan tüm genel seçimlerde MHP’den Manisa Milletvekili seçilen Akçay, son iki dönemde ise MHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürüyor.

Kitap okumayı hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Akçay, “Ankara’daki ve Burdur’daki evlerimde kitap odalarım var. Kaç kitabım olduğunu saymadım. Güncel olayları anlatan eserlerin yanı sıra tarih, sosyoloji ve psikoloji alanlarında kitaplar okuyorum. Şu sıralar Napolyon’un hayatını konu alan bir kitabı okuyorum” diye konuştu.

“KİTAP HAYAL GÜCÜNÜZÜ GELİŞTİRİR”

Toplumda sıkça sorulan “Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?” sorusuna verilen “Kitap okurum” cevabını değerlendiren Akçay, kitap okumanın yalnızca boş zamanları değerlendirme aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Akçay, “Kitap okumak ve kitaplarla iç içe olmak düşünce dünyasını genişletir, hayal gücünü geliştirir. Kitap okumak boş vakit geçirmek için yapılan bir uğraş değil, öğrenmeyi ve keşfetmeyi seven insanların yaşam boyu süren gelişim yolculuğunun önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.