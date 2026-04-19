Ukrayna Devlet Başkanı, kimliği belirsiz saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu bildirdi.

Rehine Krizi Yaşandı

Saldırganın bazı sivilleri rehin aldığı, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı aktarıldı.

12 Yaşındaki Çocuk da Yaralılar Arasında

Saldırıda yaralanan 14 kişi arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Saldırganın Geçmişi Araştırılıyor

Zelenskiy, saldırganın Rusya doğumlu olduğunu ve geçmişte çeşitli suç kayıtlarının bulunduğunu belirtti. Saldırıdan önce bir daireyi ateşe verdiği de tespit edildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi ve polis ekipleri olayın motivasyonu ve arka planına ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüyor.