Erdoğan, Türkiye'nin Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini tüm imkânlarıyla desteklediğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak tarih temelinde her alanda geliştirilmesi konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Görüşmelerde savunma sanayii, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım başta olmak üzere birçok alandaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını kaydeden Erdoğan, Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin kurulması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalarla Türkiye-Nijer ilişkilerinin hukuki altyapısının daha da güçlendirildiğini belirterek, Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi ile ilgili yeni bir iş birliği protokolünün de yenilendiğini duyurdu.

Afrika ülkeleriyle ilişkilerin eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, özellikle Sahel bölgesinde istikrarsızlığa neden olan terör örgütleriyle mücadelede dost ve kardeş ülkelerin yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasını "İnşallah Nijer ile iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Afrika dışındaki ilk resmî ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Sayın Abdourahamane Tiani ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duydum. 🇹🇷🇳🇪



Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkânlarla Nijer’in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.… pic.twitter.com/3KzoKjbRVf — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2026