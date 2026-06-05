Bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz itibarıyla zam yapılacağı açıklandı. Mevcut düzenlemeye göre 30 Haziran’a kadar başvuru yapan yükümlüler, mevcut ücret üzerinden ödeme yaparak zamlardan etkilenmeyecek.

Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayanlar için bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 TL olarak uygulanacak. Ancak 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yaklaşık yüzde 14’lük artışla, bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 475 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Yeni ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurularda yoğunluk yaşanabileceği değerlendiriliyor.