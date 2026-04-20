Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde 192 Adet Devamlı Örnek Alanda Ulusal Orman Envanteri Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/646391

1- İdarenin 1.1. Adı : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Birlik Mahallesi 555. Cadde - No:1/A 06705 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03122964500 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 28.04.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası 1.Kat Birlik Mah. 555. Cad. Çankaya/ ANKARA



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde 192 Adet Devamlı Örnek Alanda Ulusal Orman Envanteri Hizmet Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Ankara Bölge Müdürlüğü yetki sınırları içerisinde kalan (192) adet Devamlı Örnek Alanında, ; Örnek Alan Tanıtım Formunun düzenlenmesi, Ağaç Serveti, Artım ve Canlı Kütle Envanter Karnesi, Ölü Ağaç/Odun Envanter Karnesi ile Diri Örtü Envanter Karnesinin hazırlanması, düzenlenen bu karnelere ait verilerin ORBİS Ulusal Orman Envanteri (UOE) Modülüne girilmesi ve toprak profili numuneleri ile diğer numunelerin İdarenin yönlendirdiği laboratuvarlara teslim edilmesi işlerini kapsar.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Yetkinlik Belgesi/ Uzmanlık Belgesi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

