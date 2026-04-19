Öfkenin doğal bir duygu olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu duygunun bastırılması halinde zamanla depresyon ve çeşitli psikolojik sorunlara zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor.

Öfke doğal bir duygu olarak ortaya çıkıyor

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi’ye göre öfke, haksızlık, engellenme veya stresli durumlar karşısında ortaya çıkan doğal bir duygusal tepkidir. Bu duygu, hem biyolojik hem de psikolojik süreçleri etkileyerek kişide güçlü tepkiler oluşturabilir.

Öfkenin ortaya çıkmasında kişisel deneyimler, öğrenilmiş davranışlar ve çevresel faktörlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Öfkenin bastırılması sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Öfkenin ifade edilme biçiminin kişiden kişiye değiştiğini belirten Kanizi, bazı bireylerin özellikle sosyal ve kültürel nedenlerle öfkesini bastırma eğiliminde olduğunu ifade ediyor.

Bu durumun uzun vadede:

Depresyon

Anksiyete

Tansiyon problemleri

İlişki sorunları

gibi psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açabileceği belirtiliyor.

İlişkilerde ve iş hayatında bastırma eğilimi artıyor

Öfkenin özellikle iş hayatı ve romantik ilişkilerde daha sık bastırıldığına dikkat çekiliyor. Bireylerin, ilişkileri koruma isteği veya profesyonel imaj kaygısı nedeniyle duygularını ifade etmekten kaçınabildiği ifade ediliyor.

Bu durumun zamanla içsel gerilim ve stres düzeyini artırarak kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor.

Uzmanlardan öfke yönetimi önerileri

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, öfkenin sağlıklı şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek bazı yöntemleri şöyle sıralıyor:

Öfke günlüğü tutmak

Nefes egzersizleri yapmak

Meditasyon uygulamak

Gerekli durumlarda profesyonel destek almak

Kanizi, kişinin kendi duygularını tanımasının ve doğru şekilde ifade etmesinin hem bireysel hem de ilişkisel sağlık açısından önem taşıdığını ifade ediyor.