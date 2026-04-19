Bu yıl “Yarını Kurgulamak, Belirsizlikleri Yönetmek” temasıyla düzenlenen forum, 150’den fazla ülkeden üst düzey katılımcıyı ağırladı. Devlet ve hükümet başkanlarından uluslararası kuruluş temsilcilerine kadar geniş bir katılım sağlanan organizasyon, küresel diplomasi açısından önemli bir platform oldu.

“Uluslararası Sistem Krizde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve yapısal bir kriz içinde olduğunu vurguladı. Küresel düzenin adaletsizliklerine dikkat çeken Erdoğan, “Dünya beşten büyüktür” mesajını yineledi.

Gazze ve Küresel Adalet Vurgusu

Erdoğan, Gazze’de yaşananları küresel sistemin meşruiyet krizinin en açık göstergelerinden biri olarak nitelendirirken, daha adil bir dünya düzeni için reform çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Diplomasi Rolü

Türkiye’nin barış diplomasisinde aktif rol oynadığını belirten Erdoğan; Ukrayna, Suriye ve Balkanlar’da çözüm süreçlerine katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Kalkınma Yolu ve Balkan Barış Platformu gibi projelere de dikkat çekti.

Uluslararası Zirveler Gündemde

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerine vurgu yaparak AB üyeliği hedefinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Antalya’da yapılacak COP31 gibi önemli organizasyonlarla küresel iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Yayımlanan kitap, Türkiye’nin diplomasi vizyonunu ve küresel mesajlarını uluslararası kamuoyuna daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) açılış konuşmasını kitaplaştırarak Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımladı.