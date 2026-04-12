Türkiye’de 12 Nisan Pazar günü spor gündemi birbirinden önemli karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Süper Lig başta olmak üzere futbol, basketbol ve voleybolda kritik mücadeleler oynanacak.

SÜPER LİG MAÇLARI

Günün ilk karşılaşmasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Mücadele saat 14.30’da başlayacak.

Saat 17.00’de Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Günün kapanış maçında ise Galatasaray, saat 20.00’de Kocaelispor’u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ’TA İZİN GÜNÜ

Beşiktaş, günü izinli geçirirken siyah-beyazlı ekip Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

1. LİG’DE GÜNÜN PROGRAMI

TFF 1. Lig’de de önemli maçlar oynanacak.

13.30’da Van Spor FK ile Manisa FK karşılaşacak.

16.00’da Adana Demirspor, sahasında Iğdır FK’yı ağırlayacak.

Saat 19.00’da ise Ankara Keçiörengücü ile Serik Spor kozlarını paylaşacak.

BASKETBOLDA HEYECAN SÜRÜYOR

Basketbol Süper Ligi kapsamında üç karşılaşma oynanacak.

13.00’te Manisa Basket ile Tofaş karşılaşacak.

15.30’da Trabzonspor Basketbol, Aliağa Petkim Spor’u konuk edecek.

18.00’de ise Bursaspor Basketbol ile Türk Telekom Basketbol karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOLDA PLAY-OFF HEYECANI

Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabında saat 16.00’da Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşılaşacak.

Saat 19.00’da ise Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.

Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabında ise 13.00’te Galatasaray Daikin ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

Günün son voleybol mücadelesinde saat 16.00’da Nilüfer Belediyespor ile Aras Kargo karşı karşıya gelecek.