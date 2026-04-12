Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Tedesco, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, “Bütün oyuncularımız çok güçlü bir performans sergiledi. Bu şekilde kazanmak bizim için çok önemliydi” dedi.

Tedesco, yıldız oyuncu Anderson Talisca hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcunun çok yönlü bir oyuncu olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, “Talisca birçok pozisyonda oynayabiliyor. 9, 10 hatta 8 numara bile oynayabiliyor ve her rolde etkili. En iyi olduğu pozisyonun 10 numara olduğunu biliyoruz. Onun sahada olması bizim için büyük avantaj” diye konuştu.

Rakiplerinin kapalı savunma anlayışına değinen Tedesco, ilk yarıda bu nedenle zorlandıklarını ifade etti. Topa sahip olmanın her zaman avantaj anlamına gelmediğini belirten teknik direktör, “Rakipler kapalı oynadığında tüm takımlar zorlanabiliyor. İlk golü bulduktan sonra daha fazla alan yakaladık” dedi.

İkinci golün ardından oyunun açıldığını ve daha fazla fırsat bulduklarını dile getiren Tedesco, modern futbolda farklı oyun planlarının önemine dikkat çekerek, “Hem topa sahip olmalı hem de gerektiğinde farklı oyun planlarına geçebilmelisiniz. Geçiş oyunları, uzun toplar ve savunma çeşitliliği artık çok önemli” ifadelerini kullandı.

Sarı kart sınırındaki oyuncularla ilgili soruya da yanıt veren Tedesco, bu durumdan şikayetçi olmadıklarını belirterek, “Kendimizi bu duruma biz soktuk. Daha olgun davranmamız gerekiyor. Gerekirse yine çözüm buluruz” dedi.

Açıklamasının sonunda alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Tedesco, “Bu akşamın keyfini çıkarmalıyız. Deplasmanda 4-0 kazanmak kolay değil. Şimdi önümüzdeki Rizespor maçına odaklanacağız” şeklinde konuştu.