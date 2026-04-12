Fenerbahçe, Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG EnerTürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, 45+1’inci dakikada N'Golo Kanté’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve devreye üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 60’ıncı dakikada Anderson Talisca’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golden sadece bir dakika sonra Nené sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

Maçın skorunu ise 87’nci dakikada bir kez daha Talisca belirledi. Brezilyalı yıldızın kafa golüyle fark dörde çıktı ve mücadele 4-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66’ya yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Kayserispor ise ligdeki 14’üncü mağlubiyetini alarak 23 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.