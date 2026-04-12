İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Bakan Çiftçi, yaptığı paylaşımda, Gazze’de sivillere yönelik saldırıların sorumlusu olarak nitelendirdiği Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerini “mesnetsiz ithamlar” olarak değerlendirdi. Çiftçi, bu açıklamaların Netanyahu’nun içinde bulunduğu “çaresizlik ve siyasi tükenmişliğin açık göstergesi” olduğunu belirtti.

Netanyahu hakkında uluslararası yargı süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, insanlığa karşı suç iddialarıyla anılan bir ismin hakikat ve adalet adına söz söyleme meşruiyetinin bulunmadığını ifade etti.

Açıklamasında bölgedeki gerilime de dikkat çeken Çiftçi, “Gerçekler açıktır: Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, çatışmadan beslenen ve kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin duruşuna da vurgu yapan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti. Çiftçi, insanlık vicdanını yaralayan her türlü zulme karşı kararlı mücadele mesajı verdi.

Bakan Çiftçi açıklamasını, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın: İşlenen suçlar cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir” sözleriyle tamamladı.